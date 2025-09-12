Wegen Untersuchung: Fahrspuren von Zwickauer Glück-Auf-Brücke zeitweise eingeengt

Autofahrer müssen zwischen 15. und 26. September mit Behinderungen auf der ältesten Spannbetonbrücke Zwickaus rechnen.

Auf der Zwickauer Glück-Auf-Brücke kommt es voraussichtlich zwei Wochen lang zu Behinderungen. Wie das Tiefbauamt der Stadt Zwickau mitteilt, wird die Brücke zwischen Montag, 15. September, und Freitag, 26. September, einer Sonderprüfung unterzogen. Am Montag und Dienstag setzt man dabei ein großes Brückenuntersichtgerät ein, also ein...