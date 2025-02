Wegen VW-Krise fehlen Geschäftsreisende: Was Hotels in Westsachsen dagegen tun

In der Tourismusregion Zwickau haben 2024 weniger Gäste übernachtet. Worauf dieser Rückgang zurückzuführen ist und worauf die Hotels ihre Hoffnung setzen.

Erst Corona, dann Inflation und jetzt Krise bei VW: Für Beherbergungsbetriebe könnte es besser laufen. Die Lage vieler Hotels in der Tourismusregion Zwickau ist angespannt. „Hinter uns liegt ein schlechtes Jahr“, sagt Annett Strobel. Im Vergleich zum schon nicht so guten Jahr 2023 sei die Belegung im First-Inn-Hotel am Zwickauer Kornmarkt...