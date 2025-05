Wehrpflicht Ja oder Nein? Das sagen Gymnasiasten aus Zwickau

Viel wird diskutiert über die Wehrpflicht – vor allem von Politikern. Betroffen von einer Wiedereinführung wären vor allem diejenigen, die jetzt die Schulbank drücken. Vier Zwickauer Schüler erzählen.

An einem sonnigen Frühlingsnachmittag gibt es für Zwickauer Schüler wahrscheinlich besseres, als länger in der Schule zu bleiben. Elias Yang, Nico Schütze, Xaver Waldenburg und Julius Lange treffen sich trotzdem am späten Nachmittag im Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium um miteinander und mit der „Freien Presse“ über die Bundeswehr und...