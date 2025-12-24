Weihnachten wird rockig: „Engel in Zivil“ spielen am Freitagabend im Klubhaus Sachsenring

Die Formation aus dem Erzgebirge avancierte zu einer der angesagtesten „Böhse Onkelz“-Coverbands.

Keinen besinnlichen Ausklang des Weihnachtsfestes erwarten die Besucher am Freitagabend im Klubhaus Sachsenring an der Crimmitschauer Straße in Zwickau. Dort wird es am 26. Dezember, 21 Uhr, rockig und laut beim „2K25“-Konzert von „Engel in Zivil“.