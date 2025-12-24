MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weihnachten wird rockig: „Engel in Zivil“ spielen am Freitagabend im Klubhaus Sachsenring

Die Böhse-Onkelz-Coverband „Engel in Zivil“ spielt am Freitagabend in Zwickau.
Die Böhse-Onkelz-Coverband „Engel in Zivil“ spielt am Freitagabend in Zwickau. Bild: Thomas Morgenroth/Archiv
Die Böhse-Onkelz-Coverband „Engel in Zivil“ spielt am Freitagabend in Zwickau.
Die Böhse-Onkelz-Coverband „Engel in Zivil“ spielt am Freitagabend in Zwickau. Bild: Thomas Morgenroth/Archiv
Zwickau
Weihnachten wird rockig: „Engel in Zivil“ spielen am Freitagabend im Klubhaus Sachsenring
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Formation aus dem Erzgebirge avancierte zu einer der angesagtesten „Böhse Onkelz“-Coverbands.

Keinen besinnlichen Ausklang des Weihnachtsfestes erwarten die Besucher am Freitagabend im Klubhaus Sachsenring an der Crimmitschauer Straße in Zwickau. Dort wird es am 26. Dezember, 21 Uhr, rockig und laut beim „2K25“-Konzert von „Engel in Zivil“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.07.2025
1 min.
Band „Engel in Zivil“ spielt am Donnerstag beim Simsontreffen auf dem Zwickauer Flugplatz
Die Coverband aus dem Erzgebirge ist bekannt für energiegeladene Auftritte. Nach dem Moto-GP kommen sie jetzt zu Deutschlands größtem Moped-Treffen.
Thomas Croy
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
28.10.2025
2 min.
Böhse Onkelz statt böse Geister: Was ist im Gruseldorf Altmittweida los?
Halloween-Fan René Hoch hat in diesem Jahr keine Zeit für die Grusel-Deko.
Über mehrere Jahre war das Haus an der Dorfstraße in Altmittweida schon eine Woche vor Halloween der Publikumsmagnet. Bis jetzt ist aber noch keine schaurig-schöne Deko zu sehen. Dafür gibt es Gründe.
Falk Bernhardt
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
Mehr Artikel