Weihnachtsbäume aus Wildenfels: Wer sie in Form bringt, was sie kosten und wann es sie zu kaufen gibt

Das Sortiment auf der Weihnachtsbaumplantage reicht vom Standardbaum bis zum Trendgewächs. Landwirt Marcus Roder kennt den Geschmack seiner Kunden: „Der Sachse will es nicht so exotisch.“

Marcus Roder stapft durch die Weihnachtsbaumplantage. Am Weg warten Hunderte Bäume darauf, abtransportiert zu werden, fix und fertig in Netze verschnürt. „Dekobäume für Weihnachtsmärkte in Plauen und Döbeln, in Wilkau und Treuen", zählt Roder die Zielorte auf. Der Vorzeige-Baum von seiner Plantage, eine neun Meter große Nordmanntanne...