Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weihnachtsbäume aus Wildenfels: Wer sie in Form bringt, was sie kosten und wann es sie zu kaufen gibt

Merle Roder und Marius Cielec machen einen Weihnachtsbaum von der Plantage des Charlottenhofes Härtensdorf transportfertig.
Merle Roder und Marius Cielec machen einen Weihnachtsbaum von der Plantage des Charlottenhofes Härtensdorf transportfertig. Bild: Holger Weiß
Marcus Roder in der Exotenabteilung seiner Weihnachtsbaumplantage: Links eine Coloradotanne, rechts eine Bergtanne.
Marcus Roder in der Exotenabteilung seiner Weihnachtsbaumplantage: Links eine Coloradotanne, rechts eine Bergtanne. Bild: Ralf Wendland
Mit einer Zange werden die Weihnachtsbäume geritzt, um ihr Wachstum zu bremsen. Geschieht das nicht, werden die Abstände zwischen den Zweigen zu groß.
Mit einer Zange werden die Weihnachtsbäume geritzt, um ihr Wachstum zu bremsen. Geschieht das nicht, werden die Abstände zwischen den Zweigen zu groß. Bild: Ralf Wendland
Merle Roder und Marius Cielec machen einen Weihnachtsbaum von der Plantage des Charlottenhofes Härtensdorf transportfertig.
Merle Roder und Marius Cielec machen einen Weihnachtsbaum von der Plantage des Charlottenhofes Härtensdorf transportfertig. Bild: Holger Weiß
Marcus Roder in der Exotenabteilung seiner Weihnachtsbaumplantage: Links eine Coloradotanne, rechts eine Bergtanne.
Marcus Roder in der Exotenabteilung seiner Weihnachtsbaumplantage: Links eine Coloradotanne, rechts eine Bergtanne. Bild: Ralf Wendland
Mit einer Zange werden die Weihnachtsbäume geritzt, um ihr Wachstum zu bremsen. Geschieht das nicht, werden die Abstände zwischen den Zweigen zu groß.
Mit einer Zange werden die Weihnachtsbäume geritzt, um ihr Wachstum zu bremsen. Geschieht das nicht, werden die Abstände zwischen den Zweigen zu groß. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Weihnachtsbäume aus Wildenfels: Wer sie in Form bringt, was sie kosten und wann es sie zu kaufen gibt
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Sortiment auf der Weihnachtsbaumplantage reicht vom Standardbaum bis zum Trendgewächs. Landwirt Marcus Roder kennt den Geschmack seiner Kunden: „Der Sachse will es nicht so exotisch.“

Marcus Roder stapft durch die Weihnachtsbaumplantage. Am Weg warten Hunderte Bäume darauf, abtransportiert zu werden, fix und fertig in Netze verschnürt. „Dekobäume für Weihnachtsmärkte in Plauen und Döbeln, in Wilkau und Treuen“, zählt Roder die Zielorte auf. Der Vorzeige-Baum von seiner Plantage, eine neun Meter große Nordmanntanne...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
12:34 Uhr
2 min.
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?
Katrin Kablau
19.06.2025
4 min.
Einmalig in Westsachsen: Kneipentour im Dorf ohne Kneipen, aber dafür mit eigenem Bier
Mittendrin bei der Kneipentour, hier am ehemaligen Gasthof zur Einkehr in der Arno-Schmidt-Straße: die Familien Schulze und Tietze.
Zu Fuß, auf dem Fahrrad oder bequem auf dem Anhänger im Trecker-Konvoi: Die einmalige Kneipentor durch Härtensdorf lockte Hunderte an. Warum auf der Tour ohne Kneipe trotzdem keiner durstig blieb.
Holger Weiß
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
17.05.2025
6 min.
Warum Landwirte ausgerechnet nachts über ihre Felder fahren
Landwirtschaft ist oft Familiensache, so auch im Charlottenhof in Härtensdorf in Zwickau. Den betreiben Ivonne (4. von links) und Marcus Roder (4. Von rechts) in dritter Generation.
Zum Tag des offenen Hofs hat der Charlottenhof Härtensdorf bei Zwickau am Samstag seine Tore geöffnet. Die Inhaber wünschen sich mehr Wertschätzung für ihre Branche. Und weniger Vorurteile.
Frank Hommel
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
Mehr Artikel