Weihnachtsdiebe in Zwickau: Geschenke aus geparktem Seat entwendet

In der Muldestadt nutzten Diebe die stillen Feiertage, um ein Auto aufzubrechen. Ihre Beute: Verpackte Geschenke im Wert von 300 Euro.

Während der Weihnachtsfeiertage haben unbekannte Täter im Zwickauer Stadtteil Pölbitz Geschenke aus einem geparkten Auto gestohlen. Zwischen dem 25. Dezember, 0.40 Uhr, und dem 26. Dezember, 14 Uhr, drangen die Diebe gewaltsam in einen Pkw Seat ein, der an der Angerstraße abgestellt wurde. Die Langfinger entwendeten mehrere...