MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weihnachtseinkäufe in Zwickau-Neuplanitz: Aufs Baikal-Center müssen Neuplanitzer dieses Jahr verzichten

Blick auf die Baustelle Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz für den künftigen Edeka-Markt.
Blick auf die Baustelle Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz für den künftigen Edeka-Markt. Bild: Ralph Köhler
Blick auf die Baustelle Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz für den künftigen Edeka-Markt.
Blick auf die Baustelle Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz für den künftigen Edeka-Markt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Weihnachtseinkäufe in Zwickau-Neuplanitz: Aufs Baikal-Center müssen Neuplanitzer dieses Jahr verzichten
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rewe-Abgang im Sommer hinterlässt eine Lücke. Edeka plant 2026 im Baikal-Center zu starten. Wie es bei der Sanierung des Einkaufszentrums weitergeht.

Für ihre Weihnachtseinkäufe haben die Neuplanitzer in diesem Jahr weniger Supermärkte zur Auswahl als noch im Advent 2024: Wer nach dem Abgang von Rewe aus dem Baikal-Center im Sommer auf zügige Neueröffnung eines Nachfolgers am Standort an der Marchlewskistraße gehofft hatte, muss sich gedulden und in der Zwischenzeit Einkäufe in den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
04.08.2025
3 min.
Umbau des Baikal-Centers Zwickau-Neuplanitz: Wird die Versorgungslücke eher geschlossen?
Bauzäune und Container für Bauschutt im Baikal-Center Neuplanitz, das saniert wird.
Der geplante Edeka-Markt soll bereits in wenigen Monaten eröffnet werden. Der straffe Zeitplan stellt eine Herausforderung dar. Kann der Investor diese Vorgabe einhalten?
Holger Weiß
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
14.12.2025
3 min.
Bauarbeiten am Baikal-Center in Zwickau-Neuplanitz: Beschwerden über verschwundene Bäume vor der eigenen Haustür
Am Neuplanitzer Baikal-Center musste eine größere Anzahl von Bäumen weichen.
Ein großer Teil der Bäume neben dem Planitzer Einkaufszentrum wurde kürzlich gefällt. Während sich die einen darüber ärgern, sind andere Anwohner erleichtert. Warum mussten die Bäume weichen?
Jim Kerzig
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
Mehr Artikel