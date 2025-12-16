Weihnachtseinkäufe in Zwickau-Neuplanitz: Aufs Baikal-Center müssen Neuplanitzer dieses Jahr verzichten

Zwickau
Der Rewe-Abgang im Sommer hinterlässt eine Lücke. Edeka plant 2026 im Baikal-Center zu starten. Wie es bei der Sanierung des Einkaufszentrums weitergeht.
Für ihre Weihnachtseinkäufe haben die Neuplanitzer in diesem Jahr weniger Supermärkte zur Auswahl als noch im Advent 2024: Wer nach dem Abgang von Rewe aus dem Baikal-Center im Sommer auf zügige Neueröffnung eines Nachfolgers am Standort an der Marchlewskistraße gehofft hatte, muss sich gedulden und in der Zwischenzeit Einkäufe in den...
