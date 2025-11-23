Weihnachtsmärkte in Westsachsen: Gemütliche Alternativen zum Trubel im Advent

Mit dem frühen Start am 24. November legt Zwickaus Weihnachtsmarkt vor. Aber auch andernorts in Westsachsen legt man sich im Advent ins Zeug. „Freie Presse“ hat Empfehlungen.

Weihnachtsmarkt in Kirchberg: „Tor zum Erzgebirge" nennt sich Kirchberg – was in puncto Weihnachtsmarkt stimmt: Die Stadt stellt am ersten Adventswochenende einen Markt auf die Beine, der sich locker mit solchen im „Weihnachtsland Erzgebirge" messen kann. Angefangen beim Märchenumzug zur Eröffnung am Freitag (17 Uhr) über das...