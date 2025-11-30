Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Zwickau
  Weihnachtsmärkte und Pyramidenanschieben: Das sind die Bilder vom 1. Advent im Landkreis Zwickau

Großer Andrang beim Anschieben der Pyramide auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal.
Großer Andrang beim Anschieben der Pyramide auf dem Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
Weihnachtsmärkte und Pyramidenanschieben: Das sind die Bilder vom 1. Advent im Landkreis Zwickau
Von Thomas Croy
Zum 1. Advent haben Einwohner und Besucher in den Städten und Gemeinden Leckereien, Musik und Aufführungen genossen. Wir zeigen Fotos von Fraureuth im Westen bis Hohenstein-Ernstthal im Osten.

Der 1. Advent hat überall im Landkreis für festliche Stimmung gesorgt. In Zwickau sorgte die Weihnachtsmann-Bustour durch die Stadtteile für strahlende Kinderaugen, während der Start von Schlossweihnacht und Hofadvent zahlreiche Besucher anlockte.
