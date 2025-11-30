Weihnachtsmärkte und Pyramidenanschieben: Das sind die Bilder vom 1. Advent im Landkreis Zwickau

Zum 1. Advent haben Einwohner und Besucher in den Städten und Gemeinden Leckereien, Musik und Aufführungen genossen. Wir zeigen Fotos von Fraureuth im Westen bis Hohenstein-Ernstthal im Osten.

Der 1. Advent hat überall im Landkreis für festliche Stimmung gesorgt. In Zwickau sorgte die Weihnachtsmann-Bustour durch die Stadtteile für strahlende Kinderaugen, während der Start von Schlossweihnacht und Hofadvent zahlreiche Besucher anlockte.