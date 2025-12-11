MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weihnachtsmarkt in Wilkau-Haßlau: Pizza und Milchreis machen Bratwurst Konkurrenz

Die Markthütten sind aufgebaut, aber noch verwaist. Am Wochenende wird Hochbetrieb erwartet.
Die Markthütten sind aufgebaut, aber noch verwaist. Am Wochenende wird Hochbetrieb erwartet. Bild: Ralph Köhler
Die Markthütten sind aufgebaut, aber noch verwaist. Am Wochenende wird Hochbetrieb erwartet.
Die Markthütten sind aufgebaut, aber noch verwaist. Am Wochenende wird Hochbetrieb erwartet. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Weihnachtsmarkt in Wilkau-Haßlau: Pizza und Milchreis machen Bratwurst Konkurrenz
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

22 Händler bieten ihre Waren auf dem Weihnachtsmarkt an. Hungrig bleibt hier niemand. Auch sonst wird auf dem Marktplatz einiges geboten.

Das dritte Adventswochenende ist in Wilkau-Haßlau seit Jahren fest verplant – für viele ein Pflichttermin. Traditionell findet dann der Weihnachtsmarkt statt, und auch in diesem Jahr bleibt es dabei. Die Markthütten stehen fast alle. „Jetzt schmücken wir den Platz weihnachtlich“, sagt Nicole Hein-Krämer von der Stadtverwaltung. 22...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
3 min.
Rewe und Edeka kämpfen in Wilkau-Haßlau um den besten Standort
Noch hat an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau der Rewe-Markt geöffnet.
Edekas langfristige Planung trifft auf Rewes bestehende Verträge. Das Ringen um den Standort bleibt spannend. Rewe hat offenbar ein neues Grundstück gefunden.
Frank Dörfelt
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
09.12.2025
1 min.
Gemeinsames Weihnachtssingen in Wilkau-Haßlau: Ein Fest für Groß und Klein
Rund um den Weihnachtsbaum in Wilkau-Haßlau werden Weihnachtslieder gesungen.
Der Marktplatz in Wilkau-Haßlau wird wieder zum Zentrum des Weihnachtssingens. Auch in diesem Jahr kann jeder kommen und einfach mitsingen.
Frank Dörfelt
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
Mehr Artikel