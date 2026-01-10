Weihnachtsschau „Wie im Märchen“ in Zwickauer Priesterhäusern länger zu sehen

Seit ihrer Eröffnung begeistert die märchenhafte Schau zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Was dort weiter gezeigt wird.

Die Weihnachtsausstellung „Wie im Märchen“ im Museum Priesterhäuser in Zwickau bleibt bis zum 1. Februar geöffnet. Das städtische Kulturamt begründet die Verlängerung mit der starken Nachfrage. Geplant war das Ausstellungsende für den 11. Januar. Die Entscheidung fiel nach Auswertung der Besucherzahlen. Damit können Interessierte die...