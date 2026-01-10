MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weihnachtsschau „Wie im Märchen“ in Zwickauer Priesterhäusern länger zu sehen

Die Weihnachtsschau in den Priesterhäusern wird länger gezeigt.
Die Weihnachtsschau in den Priesterhäusern wird länger gezeigt. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Die Weihnachtsschau in den Priesterhäusern wird länger gezeigt.
Die Weihnachtsschau in den Priesterhäusern wird länger gezeigt. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Zwickau
Weihnachtsschau „Wie im Märchen“ in Zwickauer Priesterhäusern länger zu sehen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit ihrer Eröffnung begeistert die märchenhafte Schau zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Was dort weiter gezeigt wird.

Die Weihnachtsausstellung „Wie im Märchen“ im Museum Priesterhäuser in Zwickau bleibt bis zum 1. Februar geöffnet. Das städtische Kulturamt begründet die Verlängerung mit der starken Nachfrage. Geplant war das Ausstellungsende für den 11. Januar. Die Entscheidung fiel nach Auswertung der Besucherzahlen. Damit können Interessierte die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:15 Uhr
1 min.
Priesterhäuser in Zwickau: Welche Rolle Dörnröschen spielt?
Am Dienstag, 6. Januar, wird das Objekt des Monats vorgestellt.
Jens Arnold
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Christ Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
07:37 Uhr
1 min.
Lkw dreht sich - A17 gesperrt
Die Polizei ist am frühen Samstagmorgen auf der A17 im Einsatz. (Symbolbild)
Ein Lkw blockiert die A17 bei Dresden, Diesel läuft aus – Polizei und Bergungsteams sind im Einsatz.
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
29.11.2025
2 min.
Reise durch viele Märchen in den Priesterhäusern in Zwickau
Spiele zum Thema Märchen sind in der Weihnachtsschau in den Priesterhäusern ausgestellt.
Die Weihnachtsausstellung begleiten viele Angebote rund um die Märchen der Grimm-Brüder. Aber auch Erzgebirgisches gibt es zu sehen.
Konrad Rüdiger
08:00 Uhr
1 min.
Oelsnitz: Informationsabend zu Jakobikirche verlegt
Um die Jakobikirche in Oelsnitz geht es am Mittwoch bei einem Informationsabend.
Für den Termin am Mittwoch, 14. Januar, ändert sich der Veranstaltungsort. Welche Gründe der Kirchenvorstand dafür geltend macht.
Ronny Hager
Mehr Artikel