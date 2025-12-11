Weihnachtszauber in Zwickau

Zwickau
Mit „Weihnachtsmann on Ice“ beginnt am Samstag das erste große Event der Saison auf der Eisbahn an der Uhdestraße. Was geboten wird.
Schlittschuhe eingepackt, es wird weihnachtlich in Zwickau! Mit „Weihnachtsmann on Ice“ beginnt am Samstag das erste große Event der Saison auf der Eisbahn an der Uhdestraße 25 A. Ab 16 Uhr dürfen sich die Besucher auf den Weihnachtsmann, Geschenke, Stockbrot und Marshmallows freuen. Bei einer Fotobox können Besucher weihnachtliche Bilder...
