  • Weil dort weniger Autos fahren: Zwickau will auf Leipziger Straße wieder Tempo 50 erlauben

Zwischen Aral-Tankstelle und Schubertstraße gilt auf der Leipziger Straße seit 2017 Tempo 30.
Zwischen Aral-Tankstelle und Schubertstraße gilt auf der Leipziger Straße seit 2017 Tempo 30. Bild: Ralf Wendland
Zwischen Aral-Tankstelle und Schubertstraße gilt auf der Leipziger Straße seit 2017 Tempo 30.
Zwischen Aral-Tankstelle und Schubertstraße gilt auf der Leipziger Straße seit 2017 Tempo 30. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Weil dort weniger Autos fahren: Zwickau will auf Leipziger Straße wieder Tempo 50 erlauben
Redakteur
Von Michael Stellner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Autos soll die Geschwindigkeitsbegrenzung demnächst wegfallen, nicht aber für Lastwagen. Die Stadt kann nicht garantieren, ob das dauerhaft so bleiben wird.

Die Stadt Zwickau erlaubt auf der Leipziger Straße demnächst wieder Tempo 50. Das hat die Stadtverwaltung angekündigt. Die Erlaubnis bezieht sich aber nur auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Schwerere Lastwagen werden in dem Bereich weiterhin nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren dürfen. Die entsprechenden Verkehrsschilder sollen in den...
Mehr Artikel