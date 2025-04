Weinbar „Calice“ in Zwickau eröffnet

Nach mehreren Monaten Umbau ist es geschafft: Italienisches Lebensgefühl lädt an den Zwickauer Hauptmarkt ein. Die Weinbar „Calice“ öffnet ihre Türen – und ihre Weinflaschen.

In der früheren „Schickeria“ am Zwickauer Hauptmarkt eröffnet am Donnerstag die Weinbar „Calice“. Im als „Handtuch“ bekannten Stephan-Roth-Haus hat Gastronom Federico Calligaro (47) die Räumlichkeiten seit dem Sommer umbauen lassen. „Es soll eine typisch italienische Bar werden“, hatte Calligaro das Vorhaben beschrieben. Möbel,...