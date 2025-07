Weindorf Zwickau: Was kosten Wein, Flammkuchen und Handbrot?

Am Freitagnachmittag hat in Zwickau das Weindorf begonnen. Bis zum 27. Juli können die Zwickauer dort Wein trinken, Livemusik hören und Flammkuchen probieren. Doch was kostet das alles?

