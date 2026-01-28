Weit mehr als Ausweinen: Wie Zwickauer bei „Plaudern gegen Einsamkeit“ zueinander finden

Der Künstler Tino Helbig öffnet Einsamen immer samstags sein Atelier. Da geht es um Kunst und Literatur, manchmal aber auch um schwere Schicksalsschläge.

Der Sohn wegen Drogen im Gefängnis, ein an Alzheimer erkrankter Mann zu Hause, und dann die Nachricht, dass die in Bayern wohnende Tochter tödlich verunglückt ist. Der Zwickauer Tino Helbig hört gelegentlich von Schicksalsschlägen, die ein Mensch allein kaum wegzustecken vermag. Immer samstags lädt er zum „Plaudern gegen Einsamkeit“ in...