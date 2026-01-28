MENÜ
  Weit mehr als Ausweinen: Wie Zwickauer bei „Plaudern gegen Einsamkeit" zueinander finden

Samstagnachmittag bei Tino Helbig (links) im Atelier: Der Künstler lädt ein zum Plaudern über Gott und die Welt.
Samstagnachmittag bei Tino Helbig (links) im Atelier: Der Künstler lädt ein zum Plaudern über Gott und die Welt. Bild: Ralph Köhler
Wenn die Stühle vor dem Atelier stehen, lädt Helbig zum Plaudern ein.
Wenn die Stühle vor dem Atelier stehen, lädt Helbig zum Plaudern ein. Bild: Ralph Köhler
Marianna Lexow kommt wegen der Kunst in Tino Helbigs Atelier, bleibt aber gern zum Plaudern.
Marianna Lexow kommt wegen der Kunst in Tino Helbigs Atelier, bleibt aber gern zum Plaudern. Bild: Ralph Köhler
Weit mehr als Ausweinen: Wie Zwickauer bei „Plaudern gegen Einsamkeit“ zueinander finden
Von Uta Pasler





Der Künstler Tino Helbig öffnet Einsamen immer samstags sein Atelier. Da geht es um Kunst und Literatur, manchmal aber auch um schwere Schicksalsschläge.

Der Sohn wegen Drogen im Gefängnis, ein an Alzheimer erkrankter Mann zu Hause, und dann die Nachricht, dass die in Bayern wohnende Tochter tödlich verunglückt ist. Der Zwickauer Tino Helbig hört gelegentlich von Schicksalsschlägen, die ein Mensch allein kaum wegzustecken vermag. Immer samstags lädt er zum „Plaudern gegen Einsamkeit“ in...
