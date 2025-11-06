Weiter Ärger um Gelbe Tonnen: Für Planitzer Rentner sind „Riesen“ kein Anreiz zur Müllvermeidung

Laut Entsorger Nehlsen haben derzeit 1400 Landkreisbewohner Sorgen mit ihrer Gelben Tonne. Das Unternehmen bemühe sich, die Beschwerden abzuarbeiten. 700 Behälter sind bereits repariert und werden demnächst ausgeliefert.

Nach vielen Mails, Telefonaten und langem Warten hat Rentner Dietrich Wolf eine neue Gelbe Tonne bekommen. Bei der alten, die 27 Jahre treue Dienste geleistet hatte, löste sich immer wieder ein Rad, sie ließ sich nur noch mit gutem Zureden und Dagegentreten rollen. Doch was ihm da vor die Tür gestellt wurde, ist in seinen Augen ein „gelber...