Weiter warten auf Wärme: Mieter harren in Zwickauer Vivet-Wohnungen aus

Die Vivet-Gruppe steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Auch in Zwickau sind Immobilien betroffen. In Zwickau-Pölbitz halten Geschäfte und wenige Mieter tapfer durch. Doch wie lange noch?

Ist das Galgenhumor? „Jetzt schon an den Sommer denken …" steht auf dem Plakat vor dem Stoff-Fachgeschäft in Zwickau-Pölbitz. Was sich liest, als wolle man sich bei „Stoff-Haase" dazu motivieren, weiter in den kalten Verkaufsräumen auszuharren, ist beim genauen Hinsehen nur Werbung für Sonnenschutz. Im Geschäft laufen die...