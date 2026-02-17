MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Weiter warten auf Wärme: Mieter harren in Zwickauer Vivet-Wohnungen aus

Bis auf die Läden ist das Wohn- und Geschäftshaus in Zwickau-Pölbitz weitgehend leergezogen. Die Schaufenster hängen noch voller Mietangebote der Vivet-Gruppe.
Bis auf die Läden ist das Wohn- und Geschäftshaus in Zwickau-Pölbitz weitgehend leergezogen. Die Schaufenster hängen noch voller Mietangebote der Vivet-Gruppe. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Weiter warten auf Wärme: Mieter harren in Zwickauer Vivet-Wohnungen aus
Von Holger Weiß
Die Vivet-Gruppe steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Auch in Zwickau sind Immobilien betroffen. In Zwickau-Pölbitz halten Geschäfte und wenige Mieter tapfer durch. Doch wie lange noch?

Ist das Galgenhumor? „Jetzt schon an den Sommer denken …“ steht auf dem Plakat vor dem Stoff-Fachgeschäft in Zwickau-Pölbitz. Was sich liest, als wolle man sich bei „Stoff-Haase“ dazu motivieren, weiter in den kalten Verkaufsräumen auszuharren, ist beim genauen Hinsehen nur Werbung für Sonnenschutz. Im Geschäft laufen die...
