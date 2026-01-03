MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Weiterer Schneefall ist vorhergesagt: Das sind die schönsten Rodelpisten rund um Zwickau

Rodelspaß in Zwickau: Patrick Meyer und Tochter Mia auf dem verschneiten Hang im Planitzer Schlosspark.
Rodelspaß in Zwickau: Patrick Meyer und Tochter Mia auf dem verschneiten Hang im Planitzer Schlosspark. Bild: Ralph Köhler
Bei so viel Tempo kann schon mal was schiefgehen: Julia Meyer und Tochter Lea haben sichtlich Spaß beim Rodeln im Planitzer Schlosspark.
Bei so viel Tempo kann schon mal was schiefgehen: Julia Meyer und Tochter Lea haben sichtlich Spaß beim Rodeln im Planitzer Schlosspark. Bild: Ralph Köhler
Auch auf dem Rodelhang am Windberg in Marienthal war am Freitag einiges los.
Auch auf dem Rodelhang am Windberg in Marienthal war am Freitag einiges los. Bild: Ralph Köhler
Rodelspaß in Zwickau: Patrick Meyer und Tochter Mia auf dem verschneiten Hang im Planitzer Schlosspark.
Rodelspaß in Zwickau: Patrick Meyer und Tochter Mia auf dem verschneiten Hang im Planitzer Schlosspark. Bild: Ralph Köhler
Bei so viel Tempo kann schon mal was schiefgehen: Julia Meyer und Tochter Lea haben sichtlich Spaß beim Rodeln im Planitzer Schlosspark.
Bei so viel Tempo kann schon mal was schiefgehen: Julia Meyer und Tochter Lea haben sichtlich Spaß beim Rodeln im Planitzer Schlosspark. Bild: Ralph Köhler
Auch auf dem Rodelhang am Windberg in Marienthal war am Freitag einiges los.
Auch auf dem Rodelhang am Windberg in Marienthal war am Freitag einiges los. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Weiterer Schneefall ist vorhergesagt: Das sind die schönsten Rodelpisten rund um Zwickau
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wintereinbruch in Westsachsen treibt Familien auf die Rodelpisten der Region. Welche Abfahrten am beliebtesten sind und wo es besonders steil hinuntergeht.

Ein verschneiter Hügel, warme Kleidung und ein Schlitten – es braucht dieser Tage nicht viel, um Kinder in Westsachsen zum Lachen zu bringen. Seit dem Wintereinbruch kurz vor Jahresende präsentiert sich die Region ganz in Weiß. Auch am Wochenende sowie in der kommenden Woche sind laut dem Deutschen Wetterdienst bei ordentlichen Minusgraden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
29.11.2025
1 min.
Am Vormittag in Planitz gestartet: Weihnachtsmann und Zwerge touren durch Zwickauer Stadtteile
Der Weihnachtsmannbus startete seine Tour durch Zwickau um 10 Uhr vorm Ärztehaus Planitz.
Alle Jahre wieder: der festlich geschmückte Bus ist unterwegs, um Kinder zu erfreuen. Schmuddelwetter tut der guten Laune keinen Abbruch.
Thomas Croy
03.01.2026
4 min.
Endlich Winter: Sieben Tipps für tolle Familien-Rodelpisten im Vogtland
Endlich rauf auf den Schlitten und den Berg hinunter: Dajana Schmeißer und Sohn Anton nutzten die Top-Winterbedingungen am Freitag für Rodelspaß in Erlbach.
Darauf haben Winterliebhaber lange gewartet: Endlich ist es wieder richtig weiß in der Region. Wo kann man jetzt gut rodeln gehen? Die „Freie Presse“ hat Tipps: An diesen Orten lockt am letzten Ferienwochenende viel Spaß mit dem Schlitten.
Cornelia Henze, Caspar Leder, Sabine Schott, Christian Schubert
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
Mehr Artikel