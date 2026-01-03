Weiterer Schneefall ist vorhergesagt: Das sind die schönsten Rodelpisten rund um Zwickau

Der Wintereinbruch in Westsachsen treibt Familien auf die Rodelpisten der Region. Welche Abfahrten am beliebtesten sind und wo es besonders steil hinuntergeht.

Ein verschneiter Hügel, warme Kleidung und ein Schlitten – es braucht dieser Tage nicht viel, um Kinder in Westsachsen zum Lachen zu bringen. Seit dem Wintereinbruch kurz vor Jahresende präsentiert sich die Region ganz in Weiß. Auch am Wochenende sowie in der kommenden Woche sind laut dem Deutschen Wetterdienst bei ordentlichen Minusgraden...