Welche Flaggen dürfen vor dem Zwickauer Rathaus wehen? AfD will OB Arndt Vorschriften machen

Die Stadtratsfraktion fordert eine Satzung zu der Frage, welche Flaggen aus welchem Anlass gehisst werden dürfen. Was hält das Rathaus davon?

Alle vier Wochen weht vor dem Zwickauer Rathaus die Staatsflagge der Ukraine im Wind – am 24. jedes Monats. Die Stadtverwaltung hat diese Regelung nach dem russischen Überfall auf das Nachbarland am 24. Februar 2022 eingeführt, auch aus Solidarität mit der ukrainischen Partnerstadt Volodymyr. Was zunächst auf breite Zustimmung traf, wird...