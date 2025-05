Weltstar kommt zum „Liederbuch“-Jubiläum: Gitarrenvirtuose Richard Thompson spielt in Lichtentanne

Der „Rolling Stone“ führt Richard Thompson in der Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten. Zwischen Auftritten in Nürnberg und Leipzig spielt er am Donnerstag in Westsachsen.

Die Konzertreihe „Liederbuch“ feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen – und bringt zum Jubiläum einen echten Weltstar nach Westachsen: Richard Thompson, legendärer Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied der britischen Folk-Rock-Band Fairport Convention, kommt am Donnerstag nach Lichtentanne. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im... Die Konzertreihe „Liederbuch“ feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen – und bringt zum Jubiläum einen echten Weltstar nach Westachsen: Richard Thompson, legendärer Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied der britischen Folk-Rock-Band Fairport Convention, kommt am Donnerstag nach Lichtentanne. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im...