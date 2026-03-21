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Ob Depression, Burnout-Syndrom oder Ängste: Häufig wird zur Behandlung eine Psychotherapie empfohlen.
Ob Depression, Burnout-Syndrom oder Ängste: Häufig wird zur Behandlung eine Psychotherapie empfohlen. Foto: Christin Klose/dpa
Psychotherapeutin Melanie Anger befürchtet, dass Psychotherapie bald für viele Menschen zum Luxusgut wird.
Psychotherapeutin Melanie Anger befürchtet, dass Psychotherapie bald für viele Menschen zum Luxusgut wird. Foto: Melanie Anger
Psychotherapeuten in ganz Deutschland sind von den geplanten Kürzungen betroffen.
Psychotherapeuten in ganz Deutschland sind von den geplanten Kürzungen betroffen. Foto: Jens Wolf/dpa
Ob Depression, Burnout-Syndrom oder Ängste: Häufig wird zur Behandlung eine Psychotherapie empfohlen.
Ob Depression, Burnout-Syndrom oder Ängste: Häufig wird zur Behandlung eine Psychotherapie empfohlen. Foto: Christin Klose/dpa
Psychotherapeutin Melanie Anger befürchtet, dass Psychotherapie bald für viele Menschen zum Luxusgut wird.
Psychotherapeutin Melanie Anger befürchtet, dass Psychotherapie bald für viele Menschen zum Luxusgut wird. Foto: Melanie Anger
Psychotherapeuten in ganz Deutschland sind von den geplanten Kürzungen betroffen.
Psychotherapeuten in ganz Deutschland sind von den geplanten Kürzungen betroffen. Foto: Jens Wolf/dpa
Zwickau
Weniger Geld für Psychotherapeuten: Müssen Zwickauer bald zwei Jahre auf Hilfe warten?
Redakteur
Von Elsa Middeke
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Psychotherapeuten sollen weniger Geld bekommen. Eine Therapeutin aus Zwickau befürchtet, dass Kassenpatienten deshalb künftig in die Röhre schauen – obwohl viele schon jetzt monatelang auf einen Platz warten.

Melanie Anger (42) aus Zwickau ist es gewöhnt, mit extremen Gefühlen umzugehen. Doch als sie erfuhr, dass Psychotherapeuten wie sie ab April weniger Geld für ihre Arbeit bekommen sollen, reagierte sie selbst heftig: „Meine erste Reaktion war maßlose Enttäuschung“, sagt sie. Nicht nur, weil sie in dem kürzlichen Beschluss der gesetzlichen...
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