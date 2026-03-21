Weniger Geld für Psychotherapeuten: Müssen Zwickauer bald zwei Jahre auf Hilfe warten?

Zwickau
Psychotherapeuten sollen weniger Geld bekommen. Eine Therapeutin aus Zwickau befürchtet, dass Kassenpatienten deshalb künftig in die Röhre schauen – obwohl viele schon jetzt monatelang auf einen Platz warten.
Melanie Anger (42) aus Zwickau ist es gewöhnt, mit extremen Gefühlen umzugehen. Doch als sie erfuhr, dass Psychotherapeuten wie sie ab April weniger Geld für ihre Arbeit bekommen sollen, reagierte sie selbst heftig: „Meine erste Reaktion war maßlose Enttäuschung“, sagt sie. Nicht nur, weil sie in dem kürzlichen Beschluss der gesetzlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.