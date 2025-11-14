Wenn die EU in Zwickau klingelt: „Lasse mich nicht entmutigen, wenn Türen zugeschlagen werden“

Margarethe Finger war drei Stunden in Zwickau unterwegs. Sie sucht Freiwillige für ein europäisches Bürgerforum zum Thema Krisen. Allerdings kann nur ein einziger Zwickauer dabei sein – als einer von zwei Bürgern aus Sachsen. Wer macht das Rennen?

Auf den ersten Blick lässt sich das Schreiben für Werbung halten: große Schrift, viele Farben und die Aufforderung, sich zu melden. Doch das Blatt Papier, das am Montag in 150 Zwickauer Briefkästen gelandet ist, ist keine Werbung. Sondern eine Einladung. Gesucht wird eine Person aus Zwickau, die Lust hat, mitzureden. Bei einem Bürgerforum der...