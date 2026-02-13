MENÜ
  • „Wenn ich sprechen kann, muss ich das nutzen“: WHZ-Absolventin berichtet aus Zwickau über Iran-Proteste

WHZ-Absolventin Maryam Tayyebi verfolgt täglich die Lage in der Heimat und postet auf Instagram über die Protestbewegung im Iran.
Zwickau
„Wenn ich sprechen kann, muss ich das nutzen“: WHZ-Absolventin berichtet aus Zwickau über Iran-Proteste
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Kilometer trennen sie von ihrer Heimat. Maryam Tayyebi, Doppelpreisträgerin der Zwickauer Fashion Night, macht die Proteste im Iran auf Instagram sichtbar.

Es ist spät am Abend, der Bildschirm ihres Laptops leuchtet im abgedunkelten Raum. Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Iran: Manche zeigen Demonstrationen, andere berichten von Festnahmen oder plötzlich unterbrochenen Internetverbindungen. Konzentriert prüft Maryam Tayyebi die Informationen, gleicht Quellen ab, formuliert Texte, verwirft sie...
