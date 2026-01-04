Wenn Menschen zu Mördern werden: 81 Fälle von Mord und Totschlag seit 1990 im Landkreis Zwickau

Tötungsdelikte, die die Menschen in Westsachsen bewegten: Ein Kind verhungert, eines wird zu Tode geprügelt. Ein Fußballtrainer stirbt durch Axthiebe, ein Mann durch Schläge mit einer Wasserwaage.

Mord und Totschlag begleiten die Menschheit seit jeher. Die Motive sind vielfältig: Eifersucht, Habgier, Rache, Streit. Auch die DDR blieb davon nicht verschont. In den letzten zehn Jahren ihres Bestehens verzeichneten die Statistischen Jahrbücher 1367 Tötungsdelikte. Unter diesen nüchternen Zahlen findet sich auch Mario L., der 2005 im... Mord und Totschlag begleiten die Menschheit seit jeher. Die Motive sind vielfältig: Eifersucht, Habgier, Rache, Streit. Auch die DDR blieb davon nicht verschont. In den letzten zehn Jahren ihres Bestehens verzeichneten die Statistischen Jahrbücher 1367 Tötungsdelikte. Unter diesen nüchternen Zahlen findet sich auch Mario L., der 2005 im...