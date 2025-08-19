Wenn nach dem Stadtfest die Füße weh tun: Zehn Ratschläge von Zwickauer Experten

Zwickau
Ob Open-Air, Urlaub oder Büro: Im Sommer leiden unsere Füße besonders. Zwei Fachfrauen aus Zwickau geben praktische Ratschläge, die sofort helfen. Ein ungewöhnlicher Trick ist dabei, der überrascht!
Stundenlanges Stehen vor der Bühne, dicht gedrängt zwischen Menschen, dazu sommerliche Hitze – das Zwickauer Stadtfest war für viele Besucher ein echtes Highlight, für ihre Füße aber eine Belastungsprobe.
