Wenn vor der Leinwand die Nadeln klappern: Am Montag ist wieder „Strick-Kino“ im Zwickauer Astoria

Das ist bequemer und unterhaltsamer als daheim: Handarbeit in entspannter Atmosphäre bei gedimmtem Licht im Kinosessel, umgeben von Gleichgesinnten.
Film ab und Nadeln raus! Beim „Strick-Kino“ treffen sich Handarbeitsfans in gedimmter Saalbeleuchtung zum Stricken, Sticken und Häkeln – egal ob Anfänger oder Profi. Der in Skandinavien losgetretene Trend ist nach Deutschland übergeschwappt. Im Kino erleben die Handarbeitsbegeisterten ein Gemeinschaftsgefühl, das ihnen sonst selten...
