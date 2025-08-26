Wer bezahlt für eine gute Betreuung in den Mülsener Kitas? Eltern sollen im September mitreden

Wird es bald einen besseren Betreuungsschlüssel geben, weniger Zeitmodelle oder höhere Beiträge? Die Unterschriftensammlung der Eltern hat eine Debatte angestoßen. Manche Eltern sind unter Umständen zu Kompromissen bereit.

Das Treffen von Vertretern der Gemeinde mit Kita-Trägern und -Leiterinnen im August hat keinen Weg aufgezeigt, wie in den Mülsener Kitas trotz zurückgehender Kinderzahlen gutes Personal gehalten werden kann. Bürgermeister Michael Franke (Freie Wähler): „Leider konnte noch kein abschließendes Ergebnis erzielt werden." Doch wohin die Reise...