Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wer bezahlt für eine gute Betreuung in den Mülsener Kitas? Eltern sollen im September mitreden

Wie wird die Kita-Betreuung in Mülsen bald aussehen? Wird sich eine Erzieherin um weniger Kinder kümmern dürfen oder wird alles teurer für die Eltern?
Wie wird die Kita-Betreuung in Mülsen bald aussehen? Wird sich eine Erzieherin um weniger Kinder kümmern dürfen oder wird alles teurer für die Eltern? Bild: Kristin Schmidt
Wie wird die Kita-Betreuung in Mülsen bald aussehen? Wird sich eine Erzieherin um weniger Kinder kümmern dürfen oder wird alles teurer für die Eltern?
Wie wird die Kita-Betreuung in Mülsen bald aussehen? Wird sich eine Erzieherin um weniger Kinder kümmern dürfen oder wird alles teurer für die Eltern? Bild: Kristin Schmidt
Zwickau
Wer bezahlt für eine gute Betreuung in den Mülsener Kitas? Eltern sollen im September mitreden
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wird es bald einen besseren Betreuungsschlüssel geben, weniger Zeitmodelle oder höhere Beiträge? Die Unterschriftensammlung der Eltern hat eine Debatte angestoßen. Manche Eltern sind unter Umständen zu Kompromissen bereit.

Das Treffen von Vertretern der Gemeinde mit Kita-Trägern und -Leiterinnen im August hat keinen Weg aufgezeigt, wie in den Mülsener Kitas trotz zurückgehender Kinderzahlen gutes Personal gehalten werden kann. Bürgermeister Michael Franke (Freie Wähler): „Leider konnte noch kein abschließendes Ergebnis erzielt werden.“ Doch wohin die Reise...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
18.07.2025
4 min.
Kita-Träger in Mülsen will Erzieherinnen entlassen – Eltern protestieren
Die neue Kita „Fuchsbau" ist eine von drei Kindereinrichtungen, die der Verein Kinderland betreibt.
Wegen sinkender Kinderzahlen wird weniger Personal gebraucht. Wie gehen andere Kommunen im Landkreis Zwickau mit der Entwicklung um?
Uta Pasler
16.07.2025
3 min.
Links gesperrt, rechts gesperrt: Mülsens Hauptstraße ist an beiden Seiten unpassierbar
Links und rechts sind derzeit Sackgassen auf der Mülsener Hauptstraße.
Die Sperrungen sind noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Im nächsten Jahr sind in den beiden Ortsteilen weitere Bauabschnitte vorgesehen.
Uta Pasler
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel