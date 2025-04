Wer hat das Kriegsende in Westsachsen 1945 miterlebt? Zeitzeugen gesucht

Entlang der Zwickauer Mulde verlief im Frühjahr 1945 die Demarkationslinie der Besatzungsmächte. Welche Erinnerungen gibt es an diese Zeit?

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Im April 1945 drang George S. Pattons 3. US-Armee über Thüringen nach Westsachsen vor. Am 17. April 1945 zogen die US-Truppen kampflos in Zwickau ein. Die streng bewachte Demarkationslinie zwischen dem Besatzungsgebiet der Roten Armee und der US-Armee verlief entlang der Zwickauer Mulde. Am 1. Juli...