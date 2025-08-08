Wer ruht im sowjetischen Ehrenhain Zwickau? Spurensuche 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg

Grabsteine in kyrillischer Schrift. Wer ist hier bestattet, fragen sich viele Friedhofsbesucher. Die Antwort führt in ein düsteres Kapitel, das sich in Zwickau abspielte und heute fast vergessen ist.

Zwischen hohen Bäumen glitzern lange Reihen von Grabsteinen aus rotem Porphyr. Die Namen sind in kyrillischen Buchstaben eingraviert, das Todesdatum fast immer Anfang der 1940er-Jahre. Vögel zwitschern, eine leichte Brise weht – und doch hängt etwas Unausgesprochenes in der Luft. Zwischen hohen Bäumen glitzern lange Reihen von Grabsteinen aus rotem Porphyr. Die Namen sind in kyrillischen Buchstaben eingraviert, das Todesdatum fast immer Anfang der 1940er-Jahre. Vögel zwitschern, eine leichte Brise weht – und doch hängt etwas Unausgesprochenes in der Luft.