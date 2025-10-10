Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wer übernimmt den Taktstock? Was sich Plauen-Zwickau vom neuen Generalmusikdirektor erhofft

Nicht nur Taktstock und Noten zählen für den Posten: Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Orchestermusiker, Sänger und Publikum gleichermaßen inspiriert.
Nicht nur Taktstock und Noten zählen für den Posten: Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Orchestermusiker, Sänger und Publikum gleichermaßen inspiriert. Bild: Imago
Nicht nur Taktstock und Noten zählen für den Posten: Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Orchestermusiker, Sänger und Publikum gleichermaßen inspiriert.
Nicht nur Taktstock und Noten zählen für den Posten: Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Orchestermusiker, Sänger und Publikum gleichermaßen inspiriert. Bild: Imago
Zwickau
Wer übernimmt den Taktstock? Was sich Plauen-Zwickau vom neuen Generalmusikdirektor erhofft
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Auswahl des Nachfolgers für Leo Siberski ist in vollem Gange. In Kürze beginnen die Vordirigate der Kandidaten. Was am Theater vom neuen Chefdirigenten erwartet wird? Ein ziemliches Paket.

Ungewohnte Gesichter auf dem Dirigentenpult: Wer in den kommenden Wochen bei „Hoffmanns Erzählungen“ im Zwickauer oder Plauener Theater sitzt, könnte sich wundern, wer da vorne den Takt angibt. Es sind Bewerber für den begehrten Posten des neuen Generalmusikdirektors (GMD).
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
14.08.2025
4 min.
Auswahlprozess gestartet: 90 Bewerber wollen Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau werden
Wer wird künftig die Clara-Schumann-Philharmoniker in Zwickau dirigieren?
Chefidirigent Leo Siberski tritt auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe zurück. Für seine Nachfolge gingen sogar Bewerbungen aus Mexiko und Kolumbien ein. Jetzt müssen die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen.
Elsa Middeke
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
14.06.2025
3 min.
Leo Siberski kündigt überraschend Rückzug als Generalmusikdirektor am Theater Plauen-Zwickau an: Die Gründe für seine Entscheidung
Seit 2017 am Theater: Leo Siberski bleibt noch für eine Spielzeit Generalmusikdirektor.
Wechsel mit Paukenschlag, aber kein Abschied: Ein ungewöhlicher Schritt, der Fragen aufwirft: Warum zieht sich einer der prägendsten Köpfe des Theaters freiwillig aus der ersten Reihe zurück?
Thomas Croy
Mehr Artikel