Wer übernimmt den Taktstock? Was sich Plauen-Zwickau vom neuen Generalmusikdirektor erhofft

Zwickau
Die Auswahl des Nachfolgers für Leo Siberski ist in vollem Gange. In Kürze beginnen die Vordirigate der Kandidaten. Was am Theater vom neuen Chefdirigenten erwartet wird? Ein ziemliches Paket.
Ungewohnte Gesichter auf dem Dirigentenpult: Wer in den kommenden Wochen bei „Hoffmanns Erzählungen“ im Zwickauer oder Plauener Theater sitzt, könnte sich wundern, wer da vorne den Takt angibt. Es sind Bewerber für den begehrten Posten des neuen Generalmusikdirektors (GMD).
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.