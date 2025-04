Wer wollte Hunde mit Rasierklingen verletzen? Polizei in Zwickau ermittelt

In Planitz sind präparierte Hundeköder gefunden worden. Die Polizei bittet Hundehalter um Vorsicht.

Böse Falle für Hunde in Planitz: Zeugen haben am Montagabend an der Inneren Zwickauer Straße präparierte Köder entdeckt. Unbekannte hatten Rasierklingen unter klein geschnittenes Brot gemischt und im Bereich zwischen Kantstraße und Ernst-Grube-Straße ausgelegt. Alarmierte Polizisten stellten die Rasierklingen sicher. Die Polizei informierte...