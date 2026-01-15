Werdau/Zwickau: Zwei Schicksale, eine Chance - Stammzellspender für Michael und Karolin gesucht

An der Westsächsischen Hochschule in der Zwickauer Innenstadt findet am 20. Januar eine Registrierungsaktion statt. Die Aktion soll zwei an Leukämie erkrankten Werdauern helfen.

Eine Registrierungsaktion, die zwei an Leukämie erkrankten Werdauern helfen soll, findet am 20. Januar von 10 bis 14 Uhr in der Mensa auf dem Campus Innenstadt der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ), Kornmarkt 1, in Zwickau statt.