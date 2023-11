Werdauer Rathaus wurde Ziel von Schmierfinken

Am Marktplatz in Werdau waren in der Nacht zu Dienstag bisher unbekannte Täter unterwegs. Sie hinterließen am Rathaus große Schriftzüge.

Bislang unbekannte Täter suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Markt in Werdau heim. Nach Angaben der Polizei war ihr Ziel dabei das historische Rathaus der Stadt. Auf den Außenwänden des denkmalgeschützten Gebäudes hinterließen sie mehrere große Schriftzüge. Zu deren Inhalt oder Aussage machte die Polizei bisher keine Angaben.... Bislang unbekannte Täter suchten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Markt in Werdau heim. Nach Angaben der Polizei war ihr Ziel dabei das historische Rathaus der Stadt. Auf den Außenwänden des denkmalgeschützten Gebäudes hinterließen sie mehrere große Schriftzüge. Zu deren Inhalt oder Aussage machte die Polizei bisher keine Angaben....