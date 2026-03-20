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Die Landratsämter aus Südwestsachsen bewerben sich um die Produktion von Satelliten.
Die Landratsämter aus Südwestsachsen bewerben sich um die Produktion von Satelliten. Foto: OHB SE Bremen
Die Landratsämter aus Südwestsachsen bewerben sich um die Produktion von Satelliten.
Die Landratsämter aus Südwestsachsen bewerben sich um die Produktion von Satelliten. Foto: OHB SE Bremen
Zwickau
Werden bald Weltraum-Satelliten in Südwestsachsen hergestellt?
Von Jim Kerzig
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Laut Medienberichten verhandelt die Landesregierung derzeit mit einem Satellitenhersteller über die Produktion in Sachsen. Das hat auch in Westsachsen und dem Vogtland starkes Interesse geweckt.

Geht es nach den Landratsämtern aus Westsachsen und dem Vogtland, sollen hierzulande bald Satelliten produziert werden, mit denen Deutschland technologische Fortschritte im Bereich der Raumfahrt machen kann. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die das Landratsamt am Freitag veröffentlicht hat. „Südwestsachsen bringt genau die Kompetenzen...
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