Werk von Betrunkenen? Schilder der Haltestelle „Brauerei“ in Zwickau verschwunden

Ein Busfahrer zeigt sich fassungslos: Zweimal innerhalb von vier Wochen haben Unbekannte Schilder an der Bushaltestelle „Brauerei“ entfernt. Was die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau gegen den Schilder-Schwund unternehmen wollen.

Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen haben es unbekannte Täter auf Schilder der Bushaltestelle „Brauerei“ in Zwickau abgesehen. Wie die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) auf Anfrage mitteilten, wurden dort am 10. März sowie am 2. April die Schilder an der Bushaltestelle an der Trillerstraße entwendet. Entdeckt worden sei der...