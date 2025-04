Weshalb Hunderte Metaller aus der Region Zwickau am Samstag nach Leipzig reisen

Die IG Metall hat für die Anreise einen Sonderzug angemietet. Unter den Teilnehmern sind vor allem Beschäftigte aus dem VW-Werk und dem Logistikunternehmen Schnellecke.

In bundesweit fünf Städten wollen Beschäftigte aus Betrieben der Metall- und Elektroindustrie am Samstag für eine Offensive der Politik für die Industrie demonstrieren. An der Kundgebung in Leipzig wollen sich auch Hunderte Metaller aus dem Raum Zwickau und Vogtland beteiligen. Wie der Vizechef der IG Metall Zwickau, Florian Hartmann, sagte,...