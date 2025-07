Weshalb war am Sonntag ein Polizeihubschrauber über Zwickau im Einsatz?

Am Sonntag kreiste ein Polizeihubschrauber über Zwickau. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Die Polizei hat am Sonntagabend mit einem Hubschrauber in Zwickau nach einem Vermissten gesucht. Es handele sich dabei um einen jungen Mann aus Zwickau, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht, da bislang keine öffentliche Fahndung vorliegt. Der Hubschrauber startete gegen 20 Uhr und war...