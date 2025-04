Weshalb Zwickau beim Carsharing hinter anderen Städten hinterher hinkt

Der Anbieter Teilauto hat in kleineren Städten in Sachsen deutlich mehr Kunden. Das hat vor allem einen Grund. Doch auch in Zwickau tut sich was.

Seit gut vier Jahren können sich Carsharing-Kunden in Zwickau Autos teilen. Drei Standorte mit fünf Fahrzeugen hat der Anbieter Teilauto inzwischen in der Stadt eingerichtet. Rund 140 sogenannte Fahrtberechtigte sind in Zwickau angemeldet und nutzen den Fuhrpark. Doch nach wie vor hinkt Zwickau als viertgrößte Stadt in Sachsen anderen,... Seit gut vier Jahren können sich Carsharing-Kunden in Zwickau Autos teilen. Drei Standorte mit fünf Fahrzeugen hat der Anbieter Teilauto inzwischen in der Stadt eingerichtet. Rund 140 sogenannte Fahrtberechtigte sind in Zwickau angemeldet und nutzen den Fuhrpark. Doch nach wie vor hinkt Zwickau als viertgrößte Stadt in Sachsen anderen,...