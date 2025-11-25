Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit dem Frühjahr am Netz, aber bislang wenig genutzt: der Ladepark an der Otto-Hahn-Straße in Eckersbach.
Gehört zum Ladepark in Zwickau-Eckersbach: eine Toilette.
Die vier Schnellladesäulen haben eine Leistung von 400 kW. Eine Ladepower, die viele kleinere E-Autos im Moment aber noch gar nicht ausschöpfen können.
Zwickau
Weshalb Zwickau beim öffentlichen Ladenetz für E-Autos glänzt
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landkreis landet in Rankings immer weit vorn. Das liegt an Zwickau, wo viele Ladesäulen entstanden sind. Dabei hat auch VW die Hände mit im Spiel. Der nächste Schnellladepark ist schon in Sicht.

Das Ladesäulennetz in Zwickau ist in der letzten Zeit deutlich gewachsen – und ein Ende ist nicht in Sicht: Im Frühjahr ist einer der größten Parkplätze in der Stadt dran, dann sollen auf dem Platz der Völkerfreundschaft vier Schnellladesäulen mit je zwei Ladepunkten entstehen. Die Genehmigung dafür liegt vor, wie...
