Weshalb Zwickau beim öffentlichen Ladenetz für E-Autos glänzt

Der Landkreis landet in Rankings immer weit vorn. Das liegt an Zwickau, wo viele Ladesäulen entstanden sind. Dabei hat auch VW die Hände mit im Spiel. Der nächste Schnellladepark ist schon in Sicht.

Das Ladesäulennetz in Zwickau ist in der letzten Zeit deutlich gewachsen – und ein Ende ist nicht in Sicht: Im Frühjahr ist einer der größten Parkplätze in der Stadt dran, dann sollen auf dem Platz der Völkerfreundschaft vier Schnellladesäulen mit je zwei Ladepunkten entstehen. Die Genehmigung dafür liegt vor, wie...