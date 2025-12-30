MENÜ
Am Neujahrstag wird der Gewinner bekanntgegeben. Bild: Tilo Steiner
Am Neujahrstag wird der Gewinner bekanntgegeben. Bild: Tilo Steiner
Zwickau
Westsachse des Jahres: Abstimmung geht auf die Zielgerade
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Noch bis zum Silvestertag um 12 Uhr können Sie aus den zehn Nominierten wählen. Etwa 700 Leserinnen und Leser haben das bereits getan.

Die Zeit läuft ab. Nicht nur für das Jahr 2025, sondern auch für die Abstimmung zum Westsachsen des Jahres. Noch bis zum Silvestertag um 12 Uhr können die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ ihre Stimme abgeben – entweder telefonisch (ein Anruf kostet 14 Cent) oder online, sofern sie über ein Abo verfügen. Mehr als 700 Stimmen...
