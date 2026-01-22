Westsachse macht lebenswichtigen Job auf Kreuzfahrten: „Man muss jederzeit ein Rettungsboot runterlassen können“

Kreuzfahrten sind Trend. Franz Friedl aus der Region Zwickau arbeitet auf solchen Traumschiffen. Nach Feierabend isst er Eis in Barcelona, in der Mittagspause geht er Schnorcheln. Doch eine Sache aus der Heimat kann für den Elektro-Offizier nichts toppen.

Für Franz Friedl (25) ist kein Arbeitstag wie der andere. „Oft kommt es ganz anders, als ich mir vorgenommen habe", sagt er schmunzelnd. Zum Beispiel ein steckengebliebener Fahrstuhl. Dann muss der Elektro-Offizier des deutschen Kreuzfahrt-Marktführers Aida Cruises sofort ran, damit der Traumurlaub für Gäste keinesfalls zum Albtraum wird.