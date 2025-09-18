Westsachsen feiert im September und Oktober Interkulturelle Wochen

Im Landkreis Zwickau finden ab 19. September an unterschiedlichen Orten Veranstaltungen für ein interkulturelles Miteinander statt. Die „Freie Presse“ präsentiert eine kleine Auswahl von Angeboten.

Die Interkulturellen Wochen im Landkreis Zwickau werden am 20. September bei den Eispiraten in Crimmitschau offiziell eröffnet. Bereits am 19. September gibt es einen Termin zum Aufwärmen: „Warm-up zum Warmtanzen. Dabei können die Gäste unter Anleitung Volkstänze verschiedener Länder kennenlernen. Organisiert wird der Abend im Marienthaler... Die Interkulturellen Wochen im Landkreis Zwickau werden am 20. September bei den Eispiraten in Crimmitschau offiziell eröffnet. Bereits am 19. September gibt es einen Termin zum Aufwärmen: „Warm-up zum Warmtanzen. Dabei können die Gäste unter Anleitung Volkstänze verschiedener Länder kennenlernen. Organisiert wird der Abend im Marienthaler...