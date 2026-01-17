Westsachsen sparen nicht am Urlaub: „Reisen ist Luxus, wenn man guckt, wo die Preise hingehen“

Auf der 23. Reisemesse in Zwickau tummelten sich am Wochenende Reisefreudige. Für befragte Besucher ist klar: Um ihr Traumziel zu erleben, legen sie das nötige Geld auf den Tisch. Wohin Westsachsen 2026 reisen und was es sie kosten darf.

Lena Leonhardt (22) aus Hohenstein-Ernstthal bekommt glänzende Augen, wenn sie von Island spricht. Im Getümmel der 23. Reisemesse in der Zwickauer Sparkassen-Arena schwärmt sie von der Natur, die sie zu gern erleben möchte. „Aber Island ist nicht das günstigste Reiseziel“, räumt sie ein. Leisten wollen sie und ihr Partner Richard... Lena Leonhardt (22) aus Hohenstein-Ernstthal bekommt glänzende Augen, wenn sie von Island spricht. Im Getümmel der 23. Reisemesse in der Zwickauer Sparkassen-Arena schwärmt sie von der Natur, die sie zu gern erleben möchte. „Aber Island ist nicht das günstigste Reiseziel“, räumt sie ein. Leisten wollen sie und ihr Partner Richard...