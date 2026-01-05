MENÜ
Im Landkreis Zwickau werden verschiedene Tonnen angeboten.
Im Landkreis Zwickau werden verschiedene Tonnen angeboten. Bild: rechnerkunst.de - stock.adobe.com
Zwickau
Westsachsen: Trotz Bevölkerungsrückgang mehr Restmüll
Von Frank Dörfelt
Biotonnen in Westsachsen bleiben ein Problem: Trotz neuer Tonnen sinkt das Bioabfallaufkommen. Trockenes Wetter ist nur ein Faktor.

Trotz sinkender Einwohnerzahlen ist in Westsachsen die Menge des entsorgten Restmülls gestiegen. Das zeigt die aktuelle Abfallbilanz des Landkreises Zwickau. Demnach stieg die Menge im vergangenen Jahr um 34 Tonnen auf 38.796 Tonnen. Rechnerisch verursachte jeder Bewohner des Landkreises 297,8 Kilogramm Restmüll – 2,4 Kilogramm mehr als im...
