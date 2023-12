Westsächsische Hochschule Zwickau: Noch vor Weihnachten wird der künftige Rektor gewählt

Nach vier Jahren Amtszeit stellt sich Professor Stephan Kassel der Wiederwahl. Er tritt gegen eine Frau und einen Mann an, die sich von außerhalb der WHZ um den Posten beworben haben.

Am 20. Dezember steht an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) eine der wichtigen Entscheidung des Jahres mit hoher Bedeutung für die kommenden Jahre an: Die Wahl des neuen Rektors. Der erweiterte Senat wird am Nachmittag in einer nicht-öffentlichen Sitzung die Wahl durchführen. Zuvor hatte der Hochschulrat der WHZ drei Kandidaten,...