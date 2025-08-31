„Wetten, dass...“ bei „Classics unter Sternen“ auf dem Zwickauer Hauptmarkt

Auf dem Zwickauer Hauptmarkt erlebten rund 3000 Besucher einen Samstagabend voller Musik, Gemeinschaft und Gänsehaut-Momente. Worauf Generalmusikdirektor Leo Siberski vor der 22. Auflage gewettet hat.

Leo Siberski hat die symbolische Wette gewonnen. Es ging darum, wer bei der 22. Auflage von „Classics unter Sternen“ den meisten Applaus bekommt. Der Generalmusikdirektor des Theaters Plauen-Zwickau tippte auf den Gitarristen Robert Stamboltsyan, einen ehemaligen Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums, der zum ersten Mal beim Open-Air in...