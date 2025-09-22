WHZ-Racingteam beendet Saison mit Sieg in Italien

Auf welchem Platz in der Weltrangliste sich die Zwickauer wiederfinden, ist noch nicht klar. Die Liste wird voraussichtlich Ende Januar 2026 veröffentlicht.

Beim letzten „Formula Student“-Rennen der Saison in Italien hat das Racingteam der Westsächsischen Hochschule (WHZ) den Sieg einfahren. Im Autodrom in der Nähe von Parma belegten die Zwickauer in der Elektroklasse den ersten Platz der Gesamtwertung – und ließen die zweit- und drittplatzierten Teams der TU Wien und der HAW Hamburg deutlich...