Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“

Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?

Dieter Vieweger ist gebürtiger Karl-Marx-Städter, lebt jedoch seit 25 Jahren fast das ganze Jahr in Jerusalem. Zehn von zwölf Monaten verbringt der 67-Jährige im Heiligen Land. Am Mittwochabend war der Archäologe und Theologe zu Gast am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) in Zwickau. Sein Vortrag „Streit um das Heilige Land“ ist Teil der seit... Dieter Vieweger ist gebürtiger Karl-Marx-Städter, lebt jedoch seit 25 Jahren fast das ganze Jahr in Jerusalem. Zehn von zwölf Monaten verbringt der 67-Jährige im Heiligen Land. Am Mittwochabend war der Archäologe und Theologe zu Gast am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) in Zwickau. Sein Vortrag „Streit um das Heilige Land“ ist Teil der seit...