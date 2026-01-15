MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“

Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium. Bild: Ralph Koehler/propicture
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium. Bild: Ralph Koehler/propicture
Zwickau
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Von Luise Malinka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?

Dieter Vieweger ist gebürtiger Karl-Marx-Städter, lebt jedoch seit 25 Jahren fast das ganze Jahr in Jerusalem. Zehn von zwölf Monaten verbringt der 67-Jährige im Heiligen Land. Am Mittwochabend war der Archäologe und Theologe zu Gast am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) in Zwickau. Sein Vortrag „Streit um das Heilige Land“ ist Teil der seit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
13.01.2026
4 min.
Anselm Meyer geht in den Ruhestand: Wie ein Zwickauer vom Eisenbahner zum Pfarrer wurde
Pfarrer Anselm Meyer (63) in der Pauluskirche. Zum 31. Januar geht er in den Ruhestand.
Nach 12 Jahren an der Pauluskirche verabschiedet sich der 63-Jährige von seiner Gemeinde. Wie blickt er auf sein Berufsleben zurück und woran erinnert er sich besonders?
Luise Malinka
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
06.01.2026
4 min.
Zwickauer Oberbürgermeisterin verspricht Solidarität: „Auch 2026 werden Kinder aus der Ukraine zu Gast sein“
Besuch aus der ukrainischen Partnerstadt in Zwickau: OB Constance Arndt im Gespräch mit Iryna Losheniuk und Kateryna Pidhurets (von rechts) aus Volodymyr.
Kinder aus der ukrainischen Partnerstadt machen in Zwickau Ferien vom Krieg. Für die Stadt Volodymyr steht die Unterstützung von Kriegsopfern im Fokus. Ein Rehabilitationszentrum soll entstehen.
Holger Weiß
Mehr Artikel