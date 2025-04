Wie ein junger Kurde in Zwickau seinen großen Traum vom eigenen Buch verwirklicht hat

In „Anfang und Unendlichkeit“ verschmelzen Realität und Fantasie. Firat Kapicioglu nutzt Metaphern, um seine eigene Geschichte zu erzählen. Was steckt hinter seinem Erstlingswerk in deutscher Sprache?

Wie sieht das Universum aus? Wie fühlt sich Unendlichkeit an? Fragen wie diese treiben Firat Kapicioglu seit seiner Kindheit um. Doch der junge Kurde, der aus Van im Osten der Türkei stammt, hat nicht nur den Blick in die Sterne gerichtet – sondern auch tief in seine eigene Geschichte. Dreieinhalb Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland hat... Wie sieht das Universum aus? Wie fühlt sich Unendlichkeit an? Fragen wie diese treiben Firat Kapicioglu seit seiner Kindheit um. Doch der junge Kurde, der aus Van im Osten der Türkei stammt, hat nicht nur den Blick in die Sterne gerichtet – sondern auch tief in seine eigene Geschichte. Dreieinhalb Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland hat...